Little Nightmares 2: Seht euch hier den unheimlichen Launch-Trailer an

Bandai Namco Entertainment hat den Launch-Trailer zum kommenden Spiel Little Nightmares 2 veröffentlicht.

Morgen, am 11. Februar 2021, erscheint das Horror-Abenteuerspiel Little Nightmares 2 und aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser gibt einen guten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet.

In Little Nightmares 2 schlüpft ihr in die Rolle von Mono, einem kleinen Jungen, der in einer unheimlichen Welt gefangen ist, die von schrecklichen Kreaturen heimgesucht wird.

Dazu heißt es: “Von Six geführt – dem Mädchen im gelben Regenmantel – macht sich Mono auf, die dunklen Geheimnisse der Signalsäule zu erkunden. Ihnen steht eine beschwerliche Reise bevor: Mono und Six begegnen neuen Gefahren in Form der furchterregenden Bewohner dieser Welt.”

Hier der Launch-Trailer:

Little Nightmares 2 erscheint für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Launch-Trailer verspricht ein düsteres Abenteuer, das nicht nur Fans des Vorgängers gefallen wird.