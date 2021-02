Mass Effect: Die Legendary Edition erscheint im Mai

EA und Bioware haben angekündigt, dass die Mass Effect Legendary Edition im Mai dieses jahres erscheint.

Seit der Ankündigung der Mass Effect Legendary Edition war es relativ still rund um die Remaster-Trilogie an, aber nun wurde endlich verraten, wann die Neuauflage der Reihe erscheint. So soll die Legendary Edition am 14. Mai 2021 auf PC via Origin und Steam sowie auf PlayStation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

Diese Sammlung enthält alle Einzelspieler-Basisinhalte und mehr als 40 DLCs aus Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, darunter Promo-Waffen, Rüstungen und Packs – neu gemastert und optimiert für 4K Ultra HD.

“Es war wirklich eine unglaubliche Reise, die Geschichten, Charaktere und ikonischen Momente der Mass Effect-Trilogie noch einmal neu zu betrachten, um das Erlebnis für die modernen Plattformen zu verbessern und dabei gleichzeitig die Atmosphäre des Originals zu erhalten”, sagte Mac Walters, Project Director der Mass Effect Legendary Edition und Lead Writer der ursprünglichen Trilogie bei BioWare.

“Ein Remaster für ein Spiel zu erstellen, ist ein unglaublich zeitaufwendiges Unterfangen, ganz zu schweigen von drei Spielen mit mehr als 100 Stunden Gameplay. Doch wir wollten das für unsere Fans sowie eine neue Generation von Spielern tun, die nun zum ersten Mal in die legendäre Geschichte von Shepard eintauchen können.”

Hier der Trailer zur Legendary Edition:

Das denken wir:

Wer Mass Effect bisher verpasst hat, der sollte spätestens jetzt einsteigen.