Mit der Unreal Engine kann man jetzt ultra-realistische digitale Menschen erschaffen

Epic Games hat ein Video veröffentlicht, das den MetaHuman Creator in Aktion zeigt.

Heute habe ich mal wieder ein absolut beeindruckendes Video für euch. Und zwar hat Epic Games eine Präsentation des Tools MetaHuman Creator veröffentlicht. Dieses Werkzeug ermöglicht es, mit wenigen Klicks ultra-realistische digitale Menschen zu erschaffen.

Stellt euch einfach einen Charaktereditor in einem Rollenspiel vor, der fast eine fotorealistische Grafik bietet. Das bietet der MetaHuman Creator. Mit ihm lassen sich realistische digitale Charaktere in wenigen Stunden erschaffen.

Dazu heißt es: “Es ist unglaublich herausfordernd und zeitaufwändig, überzeugende digitale Menschen zum Leben zu erwecken. Die Forschung kann monatelang dauern, kostspieliger Scanausrüstung und eine Armee von Technologiekünstlern in Anspruch nehmen. Was wäre, wenn wir den Prozess radikal einfacher, schneller und skalierbarer machen könnten – ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen?

Wir freuen uns, euch einen kleinen Einblick in MetaHuman Creator zu geben, ein neues Tool, mit dem jeder in wenigen Minuten einen maßgeschneiderten fotorealistischen digitalen Menschen erstellen kann, der vollständig geriggt und mit Haaren und Kleidung ausgestattet ist.”

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Was sagt ihr? Ziemlich beeindruckend, oder?

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Tools.

Das denken wir:

Es ist absolut erstaunlich, was mittlerweile in Sachen Grafik möglich ist. Wir sind schon gespannt, wann wir die ersten Spiele erleben, in denen wir Charakteren begegnen, die mit diesem Tool erstellt wurden.