Nintendo kündigt The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Switch an

in

Nintendo hat kürzlich The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Switch angekündigt.

Gestern hat Nintendo im Rahmen der aktuellen Nintendo-Direct-Ausgabe einige Neuigkeiten zu kommenden Spielen verraten. Unter anderem wurde verkündet, dass No More Heroes 3 am 27. August 2021 für die Switch erscheint. Aber es gab auch Neuankündigungen.

So wurde beispielsweise The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Hybrid-Konsole angekündigt. Das Spiel kam ursprünglich 2011 für die Nintendo WIi auf den Markt.

Die Switch-Version bietet neben einer flüssigeren und intuitiveren Steuerung auch eine verbesserte Framerate und Grafik. Das Spiel läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und ihr könnt entscheiden, ob ihr die Bewegungssteuerung mit den beiden Joy-Con-Controllern – ähnlich wie im Original – verwenden oder die neue Tasten-Steuerung.

Hier seht ihr das Spiel in Aktion:

Erscheinen soll The Legend of Zelda: Skyward Sword HD am 16. Juli. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Produktseite.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Zelda” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer das Spiel bisher verpasst hat, der sollte es unbedingt nachholen. Leider müssen wir uns bis zum Release noch eine ganze Weile gedulden.