No More Heroes 3: Nintendo verrät neuen Release-Termin (Trailer)

Im Rahmen der aktuellen Nintendo-Direct-Ausgabe wurde verraten, dass No More Heroes 3 im August erscheint.

Im September 2020 berichteten wir darüber, dass No More Heroes 3 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nun wurde aber endlich der neue Release-Termin verkündet. Im neuesten Trailer zum Spiel, den ihr unter diesen Zeilen findet, wird verraten, dass No More Heroes 3 am 27. August 2021 für die Switch erscheint.

Abgesehen davon bekommen wir viele neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Unter anderem wird der neue und verbesserte Death Glove gezeigt, durch den man Zugriff auf eine Vielzahl tödlicher Fertigkeiten hat, die angepasst und aufgewertet werden können.

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des verantwortlichen Entwicklerstudios Grasshopper Manufacture.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, wann das Spiel erscheint. Hoffen wir mal, dass das die letzte Verschiebung war.