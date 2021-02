Oddworld: Soulstorm – Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

Das Studio Oddworld Inhabitants hat kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Oddworld: Soulstorm veröffentlicht.

Bis zum Release von Oddworld: Soulstorm, dem zweiten Kapitel von Abes heldenhafter Reise, müssen wir uns zwar noch gedulden, aber dafür wurde nun ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet.

Zum Spiel heißt es: “Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes neuem Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus Oddworld: New ‘n’ Tasty aus dem Jahr 2014 an.

Abe hat eine Verwandlung durchlaufen – vom ahnungslosen Mudokon-Rädchen im Getriebe der Fleischwölfe des Glukkon-Megakonzerns hin zu einem unerwarteten Helden, der sich zu einem Symbol der Hoffnung entwickelt.”

Hier die neuen Spielszenen:

Oddworld: Soulstorm erscheint im Frühling für PC und Konsolen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Bald geht die Reise von Abe weiter und wir freuen uns schon sehr darauf, denn die neuen Spielszenen sehen sehr vielversprechend aus.