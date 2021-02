Paradise Lost: Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

in

All in! Games und PolyAmorous haben einen neuen Story-Trailer zum kommenden Adventure Paradise Lost veröffentlicht

Im Mai letzten Jahres berichteten wir zum ersten Mal über das kommende Ego-Advennture Paradise Lost, das euch als 12-jähriges Kind in einen mysteriösen Nazi-Bunker schickt. Danach wurde es ziemlich still rund um das Spiel, aber heute haben wir einen neuen Trailer für euch.

Der Trailer zeigt, was uns im Spiel erwartet: ein interessantes Setting, eine stimmungsvolle Grafik und eine spannende Geschichte. Aber überzeugt euch am besten selbst.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: “Der Krieg dauerte 20 weitere Jahre lang an, bis die Nazis schließlich Atomraketen auf Europa abfeuerten. Als Folge dieser atomaren Katastrophe liegt das Herz Europas In Schutt und Asche. Welche Geheimnisse birgt dieses tödlich verstrahlte Land, das dem Rest der Welt unzugänglich ist?”

Man übernimmt die Rolle des 12-jährigen Jungen Szymon, der einen riesigen Nazi-Bunker entdeckt hat, als er nach dem Tod seiner Mutter durch das karge, nukleare Ödland Polens zog. Er ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, den er auf einem Foto seiner Mutter gesehen hat. Es liegt an euch, herauszufinden, wer dieser Mann ist.

Erscheinen soll das Spiel im Laufe dieses Jahres für den PC, aber ein genauer Release-Termin wurrde noch nicht genannt.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Adventure” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der neue Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wer auf Ego-Adventures steht, der sollte das Spiel im Auge behalten.