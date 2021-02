Persona 5 Strikers: Hier sind die neuesten Szenen aus dem Spiel

in

Kurz vor der Veröffentlichung von Persona 5 Strikers wurde ein Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke in das Spiel gibt. Die Phantomdiebe stellen sich im neuen Liberate-Hearts-Trailer der Verderbnis entgegen.

Persona 5 Strikers bringt das lange vermisste Persona-Feeling zurück. Mit den aus Persona 5 bekannten und lieb gewonnenen Charakteren geht es auf in die Sommerferien, wobei von Ruhe und Entspannung schnell keine Rede mehr sein kann. Die Herzen der Menschen werden von einer seltsamen Verderbnis befallen und es ist erneut eure Aufgabe, sie zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Persona 5 Strikers bietet dabei Fans eine Story, die unmittelbar an das Ende von Persona 5 anknüpft und Neulingen trotzdem zugänglich bleibt.

Doch auch wenn alles an dem Spiel Persona schreit, darf nicht vergessen werden, dass es sich um ein Musou-Spiel mit Persona-Charme handelt. Musou-Spiele sind Massenprügel-Spiele wie zum Beispiel die Dynasty-Warriors-Reihe oder das kürzlich erschiene Zelda-Spin-Off Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung.

Statt in Palästen einzelnen Schatten den gar auszumachen, prügelt ihr euch in Strikers durch ganze Horden von den wabbeligen Schattengestalten. Doch Atlus hat dafür gesorgt, dass Persona 5 Strikers kein simples Musou-Game mit Persona Kostüm ist. Von dem, was vom Gameplay bisher zu sehen ist, ist auch der Prügelteil noch durch und durch mit den aus Persona 5 bekannten Mechaniken durchsetzt.

Ein großer Pluspunkt für das Spin-off ist die Wiedersehensfreude mit dem Cast aus dem Vorgänger. Es sind sogar alle Synchronsprecher für ihre Rollen zurückgekehrt und alle Mitglieder der Phantomdiebe aus Persona 5 sind vollständig spielbar. So einzigartig wie die Charaktere geschrieben sind, sind auch ihre Fähigkeiten, die ihr in den Kämpfen nutzt. Selbstverständlich sind auch die titelgebenden Persona mit am Start, die es ermöglichen, die verschiedenen Schwachstellen eurer Gegner auszunutzen.

Persona 5 Strikers wird am 23. Februar für PlayStation 4, Nintendo Switch und digital auf Steam veröffentlicht.

Wie steht ihr zu Persona 5 Strikers? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Weitere Eindrücke vom Spiel bekommt ihr bei Atlus.

Das denken wir:

Bisher sieht es so aus, als ob Persona 5 Strikers den vollen Persona-Charme im Dynasty-Warrior-Gewand bieten wird und das klingt nach einer ganzen Menge Spielspaß für uns.