S.T.A.L.K.E.R.: Seht euch hier die neuestens Screens aus dem Fan-Remake an

Kürzlich wurden neue Screenshots aus dem kommenden Fan Remake von S.T.A.L.K.E.R. veröffentlicht.

Im Mai letzten Jahres berichteten wir bereits darüber, dass Ivan Sorce an einem Remake von S.T.A.L.K.E.R. auf Basis der Unreal Engine 4 arbeitet. Nun wurden neue Screenshots aus dem Projekt veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Die Screenshots zeigen den ersten Teil von Kordon. Kordon ist ein Gebiet in Shadow of Chernobyl und Clear Sky. Es liegt am äußersten Rand der Zone. Und die Remake-Variante sieht dank 4K-Texturen wirklich super aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier könnt ihr euch einige der neuen Screenshots ansehen:

Alle weiteren Screens findet ihr über diesen Link.

Bisher gibt es übrigens noch keinen Release-Termin. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “S.T.A.L.K.E.R.” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuesn Screenshots sehen wirklich verdammt gut aus. Hoffen wir mal, dass das Remake irgendwann fertiggestellt wird.

Quelle: dsogaming.com