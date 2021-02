Six Days in Fallujah: Rückkehr des kontroversen Shooters angekündigt

Publisher Victura und Entwickler Highwire Games haben kürzlich den taktischen First-Person-Militär-Shooter Six Days in Fallujah für PC und Konsolen angekündigt.

Ursprünglich arbeitete das Studio Atomic Games im Jahr 2009 an dem Titel Six Days in Fallujah, in dem Spieler den Straßenkampf der US-Streitkräfte gegen Terroristen in Fallujah realistisch erleben sollten. Publisher Konami zog aber dann nach viel Kritik den Stecker.

Nun, zwölf Jahre später, wurde die Rückkehr des Spiels angekündigt. Dazu heißt es: “Der Titel erscheint 2021 und basiert auf Berichten von Augenzeugen der Zweiten Schlacht von Fallujah (2004), dem härtesten Militärkonflikt westlicher Truppen seit 1986.”

Übrigens: Über 100 Zeitzeugen teilten für die dokumentarische Grundlage des Spiels ihre persönlichen Geschichten, Fotographien und Videoaufnahmen. Dadurch soll das Ganze möglichst authentisch werden.

Die Entwickler erklären zum Spiel: “Wir glauben, dass der Versuch, etwas für uns selbst zu tun, uns helfen kann, nicht nur zu verstehen, was passiert ist, sondern auch, warum es so passiert ist. Videospiele können Einsicht und Empathie erzeugen, wie es andere Medien nicht können.”

Mit anderen Worten: Die Macher versuchen hier kein Ballerspiel zu machen, sondern einen Titel, der sich gewissenhaft mit der Thematik auseinandersetzt.

Hier das Ankündigungsvideo:

“Es ist schwer zu verstehen, wie ein Gefecht tatsächlich abläuft, wenn man künstliche Menschen betrachtet, die an künstlichen Orten künstliche Dinge tun”, so Peter Tamte, CEO von Victura. “Diese Generation hat im Irak einen Aufopferungswillen und einen Mut gezeigt, die so bemerkenswert sind wie bei jeder vorhergehenden Generation. Und nun bieten sie dem Rest von uns eine neue Art und Weise, eines der wichtigsten Ereignisse unseres Jahrhunderts zu verstehen. Es ist an der Zeit, veraltete Stereotypen darüber zu hinterfragen, was Videospiele sein können.”

Six Days in Fallujah erscheint 2021 für PC und Konsolen. Weitere Details zum Spiel sollen in den kommenden Wochen folgen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Diese Ankündigung kam überraschend. Wir sind schon sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und wie die ersten Spielszenen aussehen.