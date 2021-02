Skate City erscheint bald für PC und Konsolen

Der Publisher Snowman und das Entwicklerstudio Agens Room8 haben angekündigt, dass das Spiel Skate City bald für PC und Konsolen erscheint.

Heute haben wir eine gute Nachricht für alle Skate-Fans: Kürzlich wurde angekündigt, dass das Apple Arcade-Spiel Skate City bald für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Laut den Entwicklern zielt das Spiel darauf ab, den Spielern in ein echtes Street-Skating-Erlebnis zu bieten, bei dem sie reale Skate-Locations erkunden können. Abgesehen davon dürft ihr euch über atmosphärische Lo-Fi-Soundtracks freuen.

“Skate City bietet etwas anderes für Spieler, die den Sport lieben oder einfach nur Skateboard-Spiele lieben. Wir freuen uns schon darauf, zu sehen, was die Leute denken und mehr Menschen in das Genre einzuführen!”, so Andrew Schimmel, Producer des Spiels.

Zum Spiel heißt es: “Fange das Herz und die Seele des Straßenlaufs in deinem ganz eigenen Stil ein. Pushe, um deinen Flow zu perfektionieren und deine Fertigkeiten zu verbessern, während du Hunderte von Trickkombinationen mit intuitiven, leicht zu bedienenden Bedienelementen meisterst. Tauche in dynamische Umgebungen ein, während der Morgen in die Nacht übergeht und das Wetter in diesem authentischen Skate-Erlebnis unerwartet umschlägt”

Hier der neue Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Skate-Spiele steht, der sollte dieses Spiel auf jeden Fall ausprobieren. Hier erwartet euch ein authentisches Skateboarding-Erlebnis.