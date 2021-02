SNK stellt neuee Charaktere für The King of Fighters XV und Samurai Shodown vor

in

Das Studio SNK hat kürzlich einige neue Charaktere für The King of Fighters XV und Samurai Shodown vorgestellt.

Während wir noch immer nicht wissen, wann genau The King of Fighters XV in diesem Jahr erscheint, stellt SNK immer wieder neue Charaktere vor, die uns im Spiel erwarten.

Mittlerweile wurden die Kämpfer Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi und Iori Yagami angekündigt. Eigentlich sind sie Rivalen, doch für KOFXV schließen sie sich zu einem Team zusammen.

Hier könnt ihr euch die entsprechenden Trailer ansehen:

Aber damit noch nicht genug. Samurai Shodown erhält mit dem Season Pass 3, der am 16. März erscheint, auch neue Charaktere: Unter anderem dürft ihr euch auf die wilde Dschungelbewohnerin CHAM CHAM freuen, die ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder ist.

Hier der Trailer zur Ankündigung:

Im selben Zug wurde auch verraten, dass mit dem Season Pass 3 ein Crossover-Charakter aus Guilty Gear den Weg ins Spiel findet. Details dazu gibt es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich handelt es sich heir um den bekannten Kämpfer Sol Badguy.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, wie sich The King of Fighters XV gegen die hochkarätige Konkurrenz schlägt. Die bisherigen Szenen konnten uns noch nicht ganz überzeugen.