So würde The Witcher 3 auf der PS1 aussehen

In einem neuen Video bekommen wir zu sehen, wie The Witcher 3 auf der PS1 ausgesehen hätte.

Der YouTuber “Anders Lundbjork” hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er zeigt, wie das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt als Playstation-1-Klassiker aussehen würde.

Wer also schon immer mal wissen wollte, wie sich Geralt auf einer 32-Bit-Konsole macht, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen. Zu sehen gibt es die berühmte Badewannenszene.

Und was sagt ihr? Ziemlich cool, oder?

The Witcher 3 wurde im Jahr 2015 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Es zählt zu den besten Rollenspielen, die je veröffentlicht wurden. Wie die Vorgänger The Witcher (2007) und The Witcher 2: Assassins of Kingsbasiert (2011) basiert The Witcher 3 auf der Hexer-Romanreihe des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski.

Das denken wir:

Dieses Demake sieht ziemlich cool aus. Hoffentlich veröffentlicht der Macher noch ein paar richtige Spielszenen.

Quelle: dsogaming.com