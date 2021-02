The Last of Us: Sideshow hat neue Figuren vorgestellt

Sideshow Collectibles hat kürzlich neue Figuren zum Spiel The Last of Us vorgestellt.

Wer nicht genug von The Last of Us bekommen kann, der darf sich über neue Figuren von Joel und Ellie im Maßstab 1:9 freuen, die man sich ab sofort bei Sideshow Collectible zu vorbestellen kann.

Dazu heißt es: “Joel überblickt die Gegend mit einem furchtlosen Blick und zeigt seinen starken Willen, Ellie zu beschützen. Sein Blick spiegelt die Erfahrungen wider, die ihn zu einem abgehärteten Überlebenden gemacht haben, deutet aber auch auf seine Trauer und die Freundlichkeit hin, die er in sich verborgen hat.”

Cool: Die Figuren verfügen über eigene Basen, die miteinander verbunden werden können. Dadurch entsteht dann eine vollständige Szene. Die Figuren werden zwar nicht mit austauschbare Teilen ausgeliefert, aber dafür hat der Künstler Masato Ohata mehrere Referenzen und Gegenstände aus dem Spiel in das Set gepackt.

Hier könnt ihr euch ein paar Bilder der Figuren ansehen:

Und was sagt ihr? Die Figuren sehen ziemlich cool aus, oder? Das Set ist aber leider nicht gerade billig. Wer sich Joel und Elllie ins Regal stellen will, der muss dafür 350 US-Dollar (ca. 290 Euro) hinblättern.

Über diesen Link könnt ihr die Fugren vorbestellen. Ausgeliefert werden sie irgendwann zwischen März 2021 und Mai 2021.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “The Last of Us” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das sind wirklich coole Figuren, über die sich Fans sehr freuen werden. Der Preis hat es aber leider auch in sich.

Quelle: bloody-disgusting.com