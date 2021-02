Zelda: Anscheinend cancelte Nintendo eine Netflix-Live-Action-Serie wegen eines Leaks

Es scheint, als hätte Nintendo eine geplante Zelda-Live-Action-Serie auf Netflix gestrichen, nachdem ein Leak durchgesickert war.

Im Jahr 2015 berichtete das Wall Street Journal darüber, dass sich Nintendo für eine Live-Action-TV-Serie zu The Legend of Zelda mit Netflix zusammengetan hatte. Seit dieser Meldung wurde es still rund um die Produktion. Jetzt stellt sich die Frage, was daraus wurde.

Wie Kotaku berichtet, wurde die Serie laut des Comedian Adam Conover eingestellt, da durch einen Leak bei Netflix Informationen zur Serie noch vor der offiziellen Ankündigung an die Öffentlichkeit gelangt waren. Und da Nintendo gerne die Kontrolle darüber hat, welche Infos wann veröffentlicht werden, wurde die Serie kurzerhand abgesagt. Das gleiche Schicksal ereilte auch eine Serie zu Star Fox.

“Nintendo ist ausgeflippt”

Im “The Serf Times”-Podcast sagte Conover, dass er mit Nintendo in Gesprächen über eine entsprechende Adaption war. Damals schneite sogar Shigeru Miyamoto, der Erfinder von Super Mario und Zelda, bei CollegeHumor vorbei.

Das Projekt schien gut zu laufen, aber dann kam der Leak. “Einen Monat später gab es plötzlich Berichte, dass Netflix Legend of Zelda nicht mehr machen würde”, so Conover. “Ich dachte: ‘Was ist passiert?’ Und dann hörte ich von meinem Chef, dass wir Star Fox nicht mehr machen würden. Ich fand das komisch, also fragte ich ihn, was passiert ist und er sagte: ‘Oh, jemand bei Netflix hat das Legend of Zelda-Ding geleakt. Nintendo ist ausgeflippt.'”

Was würdet ihr von Serien zu Zelda oder Star Fox halten? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir würden uns sehr über eine Serie zu The Legend of Zelda und Star Fox freuen. Wer weiß? Vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann dazu.