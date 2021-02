Zelda: Ocarina of Time – Dieses Unreal-Engine-Remake sieht einfach großartig aus

In einem Video bekommen wir ein beeindruckendes Unreal-Engine-Remake des Klassikers The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu sehen.

Der Zelda-Fan Yianni Papazis hat bereits vor einem Jahr ein Video seines Unreal-Engine-Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time veröffentlicht, aber gerade macht es wieder die Runde und da es so großartig aussieht, möchten wir es euch nicht vorenthalten.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, führt uns Papazis durch Hyrule-Stadt und wir bekommen auch die Zitadelle der Zeit zu sehen. Und das Ganze ist wirklich beeindruckend. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Leider wird das Projekt aktuell nicht mehr fortgesetzt. Jedoch fordern Fans im Kommentarbereich des Videos Nintendo dazu auf, ein Remake zu machen. Ob das je passieren wird, ist fraglich, aber wenn man sich das Video ansieht, würde man es sich auf jeden Fall wünschen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde am 21. November 1998 für das N64 veröffentlicht und für viele Kritiker ist es noch immer das bestes Videospiel aller Zeiten. Übrigens: Auf der Website Metacritic ist Ocarina of Time mit der Durchschnittswertung von 99 das höchstbewertete Videospiel.

Das denken wir:

Dieses Remake sieht wirklich fantastisch aus. Schade, dass es wohl nie fertiggestellt wird.

Quelle: movieweb.com