Alien: Hope for the Future – Seht euch heir die neuesten Szenen aus dem Fan-Spiel an

IIapagokc hat ein Video mit neuen Szenen aus dem kommenden Alien-Fan-Spiel Alien: Hope for the Future veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über Alien: Hope for the Future berichtet haben, aber nun gibt es endlich wieder neues Material aus dem Spiel zu sehen. Die Macher haben nämlich rund zwei Stunden aus dem Spiel veröffentlicht. Und wie es scheint, macht das Projekt gute Fortschritte.

Alien: Hope for the Future spielt in der Kolonie “Hadlys Hope” vor und während des Xenomorph-Vorfalls. Ihr übernehmt die Rolle eines Kolonisten. Euer Ziel ist es, zu überleben, indem ihr Vorräte für euch und andere Kolonisten sammelt. Dabei müsst ihr euch an Aliens vorbeischleichen oder sie bekämpfen.

Das Spiel basiert übrigens auf der Unity Engine und aktuell gibt es keinen Release-Termin.

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Sollte es Neuigkeiten zu diesem Projekt geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Langsam aber sicher nimmt das Projekt Formen an. Die neuen Szenen aus dem Spiel machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com