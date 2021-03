Apex Legends: In wenigen Tagen startet das Chaostheorie-Sammel-Event

EA und Respawn Entertainment haben für Apex Legends das Chaostheorie-Sammel-Event angekündigt, das in wenigen Tagen an den Start geht.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Battle-Royale-Shooter Apex Legends am 9. März für die Nintendo Switch erscheint. Nun wurde angekündigt, dass es zum Start der Switch-Version ein neues Sammel-Event mit dem Titel “Chaostheorie” geben wird.

Dazu heißt es: “Vom 9. bis 23. März feiert es Caustic, den gleichermaßen berüchtigten wie mörderischen Wissenschaftler der Outlands und führt zahlreiche Änderungen und neue Spielweisen für das beliebte Battle Royale ein.”

Nachfolgend findet ihr die Details zum Event.

Caustic-Stadtübernahme – Die Kaustische Filterung bietet Spielern eine dominante neue Mausefalle mit jeder Menge hochwertiger Beute. Um zu verhindern, dass der an der Absturzstelle ausgetretene Treibstoff den Ozean erreicht, müssen die Spieler die toxische Flüssigkeit aus dem Zentrum der Anlage ableiten, um vorübergehenden Zugang zu vier in Käfigen verwahrten, goldenen Beuteobjekten zu erhalten.

– Die Kaustische Filterung bietet Spielern eine dominante neue Mausefalle mit jeder Menge hochwertiger Beute. Um zu verhindern, dass der an der Absturzstelle ausgetretene Treibstoff den Ozean erreicht, müssen die Spieler die toxische Flüssigkeit aus dem Zentrum der Anlage ableiten, um vorübergehenden Zugang zu vier in Käfigen verwahrten, goldenen Beuteobjekten zu erhalten. Ringraserei-Eskalationsübernahme – Der neue Spieltyp “Ringraserei-Eskalationsübernahme” macht den Spielern mit einem oder mehreren Ringflares innerhalb des aktuellen Rings das Leben schwer. Spieler, die in einen Ringflare geraten, erleiden Schaden, der dem Ringschaden der aktuellen Runde entspricht. Außerdem können Spieler mit dem Hitzeschild ein neues Objekt einsetzen, das eine schützende Kuppel erzeugt, die den tödlichen Effekt des Rings für kurze Zeit über die Barriere lenkt. Hitzeschilde befinden sich in einem neuen Überlebensslot, der die Wahl zwischen normaler Beute und situationsabhängigen Hilfsmitteln wie mobilem Respawn-Sender und Hitzeschild abschaffen soll.

– Der neue Spieltyp “Ringraserei-Eskalationsübernahme” macht den Spielern mit einem oder mehreren Ringflares innerhalb des aktuellen Rings das Leben schwer. Spieler, die in einen Ringflare geraten, erleiden Schaden, der dem Ringschaden der aktuellen Runde entspricht. Außerdem können Spieler mit dem Hitzeschild ein neues Objekt einsetzen, das eine schützende Kuppel erzeugt, die den tödlichen Effekt des Rings für kurze Zeit über die Barriere lenkt. Hitzeschilde befinden sich in einem neuen Überlebensslot, der die Wahl zwischen normaler Beute und situationsabhängigen Hilfsmitteln wie mobilem Respawn-Sender und Hitzeschild abschaffen soll. Chaostheorie-Sammel-Event – Mit einer Belohnungsreihe, die neue erspielbare kosmetische Objekte umfasst, bietet dieses Event legendäre Kraber- und EVA-8-Waffen-Skins, tägliche Belohnungen und Herausforderungen sowie ein neues Set aus 24 thematischen Event-begrenzten kosmetische Objekte. Alle 24 Objekte können (mit Apex-Münzen und Herstellungsmetallen) direkt gekauft werden und sind während der gesamten Dauer des Events in Event-Apex-Packs enthalten. Spieler, die alle 24 Event-Objekte sammeln, erhalten das Bangalore-Erbstück. Nach dem Event ist das Erbstück über die Herstellung von Erbstücken für alle Spieler verfügbar.

– Mit einer Belohnungsreihe, die neue erspielbare kosmetische Objekte umfasst, bietet dieses Event legendäre Kraber- und EVA-8-Waffen-Skins, tägliche Belohnungen und Herausforderungen sowie ein neues Set aus 24 thematischen Event-begrenzten kosmetische Objekte. Alle 24 Objekte können (mit Apex-Münzen und Herstellungsmetallen) direkt gekauft werden und sind während der gesamten Dauer des Events in Event-Apex-Packs enthalten. Spieler, die alle 24 Event-Objekte sammeln, erhalten das Bangalore-Erbstück. Nach dem Event ist das Erbstück über die Herstellung von Erbstücken für alle Spieler verfügbar. Spielersuche ohne Auffüllung – Eine neue Art, als Solo-Legende zu spielen, bei der man der gewählten Playlist ohne ein Team von Spielern zugeteilt wird. Dieses Feature gibt Spielern viele kreative Möglichkeiten, auf ihre Weise zu spielen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Letztes Jahr lief es für Apex Legends ziemlich gut, was unter anderem an den regelmäßigen Updates liegt. Mal sehen, wie der Support in diesem Jahr aussieht. Bisher kann man sich nicht beklagen, was neue Inhalte betrifft. Wir hoffen mal, dass das so bleibt.