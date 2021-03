Black Desert Online: Die neue Klasse “Seher” erscheint in wenigen Tagen

in

Pearl Abyss hat neue Details und das Veröffentlichungsdatum zum “Seher“ – eine neue Klasse in Black Desert Online – bekanntgegeben.

Kürzlich hat das Studio Pearl Abyss verraten, dass am 17. März die neue Klasse “Seher” im MMO Black Desert Online an den Start geht – zumindest in der PC-Version. Spieler auf der Konsole müssen sich noch bis zum 32. März gedulden.

Der Seher wird als Meister von Raum und Zeit beschrieben, der beide Elemente befehligt, um zerstörerische Kräfte zu entfesseln. Dazu heißt es: “Mit dem würfelförmigen Kyve als Hauptwaffe, öffnet er Risse im Raum und ruft Ators Faust sowie mächtige Angriffsmagie herbei, um seine Feinde zu vernichten. Seine Kontrolle über Raum und Zeit verleiht ihm zusätzlich die Fähigkeit, Abklingzeiten bestimmter Fähigkeiten zu reduzieren und kurze Distanzen zu überwinden – auch wenn ein Hindernis den Weg versperrt. Seine einzigartigen Fähigkeiten erlauben es, mit Skill-Kombinationen zu experimentieren und einzigartige Wege zu finden, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Außerdem verleiht ihm die klassenspezifische Eigenschaft, Zugang zu den Vorzeitlicher Hystria-Ruinen und dem Aakmantempel zu erhalten, ohne die erforderlichen Items zu besitzen.

“Mit dieser Klasse wollten wir speziell eine Figur darstellen, die den Archetyp der Vorzeitlichen verkörpert und die Aufmerksamkeit unserer nordamerikanischen und europäischen Abenteurer auf sich zieht”, so Jaehee Kim, Executive Producer des Black Desert-Franchise bei Pearl Abyss.

“Zum ersten Mal in der Geschichte von Black Desert wird der Seher in Nordamerika und Europa vor allen anderen Regionen spielbar sein. Seine Wiedergeburt wird außerdem direkt zum Launch verfügbar sein. Wir hoffen, dass die Spieler tonnenweise Spaß mit dieser einzigartigen Klasse haben werdet!”

Hier der Trailer zur neuen Klasse:

Im nachfolgenden Entwicklertagebuch erfahrt ihr mehr über den Seher und ihr bekommt auch erste Spielszenen zu sehen, die die neue Klasse in Aktion zeigen.

Mehr Informationen zum Seher findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Das denken wir:

Die neue Klasse sieht wirklich interessant aus. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange darauf warten, bis der Seher verfügbar ist.