Boundary: Seht euch heir die neuesten Spielszenen aus dem Weltraum-Ego-Shooter an

Der Publisher Skystone Games und das Studio Surgical Scalpels haben einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Boundary veröffentlicht.

Im Sommer dieses Jahres erscheint endlich der Ego-Shooter Boundary. Hier werden wir als schwer bewaffneter Astronaut ins All geschickt, wo wir uns mit anderen Spielern Kämpfe in der Schwerelosigkeit liefern.

Unter aneerem bietet das Spiel sechs Astronautenklassen, aus denen wir in den Spielmodi Free For All, Team Deathmatch, Facility Capture und Orbital Purge wählen können.

Abgesehen davon wird es möglich sein, Waffen zu modifizierten. Dafür stehen unterschiedliche Griffe, Zielfernrohre, Läufe und Munitionstypen zur Verfügung. Übrigens lässt sich auch der eigene Raumanzug personalisieren.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Ego-Shooters.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen versprechen spannende Multiplayer-Gefechte. Wir sind schon gespannt, wie sich das Spiel gegen Call of Duty und Co. schlägt.