Creature in the Well: Demnächst gibt es den Dungeon Crawler kostenlos im Epic Games Store

Epic Games hat kürzlich angekündigt, dass es das Spiel Creature in the Well demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Wer auf der Suche nach einem neuen Dungeon Crawler ist, der sollte in den nächsten Tagen mal einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es ab dem 25. März das Spiel Creature in the Well kostenlos. Das Angebot gilt dann bis zum 1. April.

Hier erwartet euch Flippern mit Schwertern. Mit anderen Worten: Ihr müsst Energiekugeln aufladen und sie von Objekten abprallen lassen, um schlummernde Maschinen zu reaktivieren.

Zum Spiel heißt es: “Creature in the Well ist ein von Flipperautomaten inspirierter Hack-and-Slash-Dungeon-Crawler aus der Vogelperspektive. Als letzte verbleibende RBT-K-Einheit wagst du dich in die Tiefen eines Bergs in der Wüste, um eine uralte Anlage wieder mit Energie zu versorgen. Dabei wirst du von einem verzweifelten Wesen heimgesucht. Entdecke mächtige Ausrüstung und verbessere sie, um das Dorf Mirage aus dem tödlichen Sandsturm zu befreien.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite ddes Spiels im Epic Games Store.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Dungeon Crawler” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

In Creature in the Well erwartet euch ein interessantes Spielprinzip und ein cooler Grafikstil. Wer auf Dungeon Crawler steht, der sollte sich den Titel auf jeden Fall kostenlos holen.