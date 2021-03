Das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus erscheint im Juni

in

Bandai Namco Entertainment hat verkündet, dass das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus im Juni für PC und Konsolen erscheint.

Falls ihr auf Scarlet Nexus wartet, haben wir heute eine gute Nachricht für euch: Küezlich wurde verraten, wann das Spiel erscheint. So soll Scarlet Nexus ab dem 25. Juni 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC in den Händlerregalen stehen.

Abgesehen davon wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht. Dazu heißt es: “Der Trailer zeigt mehr von Kasane und ihren Teammitgliedern und gibt zusätzlich noch einen kleinen Einblick in die ‘Scarlet Nexus’-Animationsserie, die von Sunrise produziert wird.”

Hier der Trailer:

Den Anime-Teaser könnt ihr euch hier ansehen:

Darum geht es im Spiel: “Mit einer dualen Geschichte beginnen SpielerInnen ihr Abenteuer entweder mit Yuito Sumeragi, einem energischen Rekruten aus einer angesehenen politischen Familie oder mit Kasane Randall, der mysteriösen Späherin, deren Kraft und Fähigkeiten bei der AAS große Berühmtheit erlangt haben. Im Laufe des Spiels werden sich ihre Handlungsstränge immer weiter verweben und somit die ganze Geschichte und alle Geheimnisse enthüllen.”

Das denken wir:

Wenigstens wissen wir jetzt, wann Scarlet Nexus erscheint. Hier erwartet uns sehr vielversprechendes Action-Rollenspiel.