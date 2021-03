Das Koop-Adventure We Were Here Forever erscheint Ende 2021 für PS5, Xbox Series X und PC

Total Mayhem Games hat kürzlich das Koop-Adventure We Were Here Forever für PC und Konsolen angekündigt.

Falls ihr mal wieder Lust auf ein kooperatives Rätselspiel habt, dürft ihr euch freuen, denn das Studio Total Mayhem Games hat das Spiel We Were Here Forever angekündigt und hier erwartet euch genau das.

In diesem Koop-Titel für zwei Spieler wacht ihr im finsteren Castle Rock auf. Wie in anderen “We Were Here”-Spielen müsst ihr gut zusammenarbeiten, eure Umgebung erforschen und Rätsel lösen. Dazu heißt es: “Sei dir bewusst, nichts ist so, wie es scheint – im Schatten sind dunkle Geheimnisse verborgen. Wirst du entkommen können?”

Managing Director Lucia de Visser erklärt: “We Were Here Forever ist ein großer Schritt für die We ‘Were Here’-Reihe. Darüber hinaus wird dieses Spiel einige neue Einblicke in das Geheimnis von Castle Rock bringen. Man kann nicht anders, als sich zu fragen, was mit den Entdeckern passiert ist, die zurückgelassen wurden…“

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein erster Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber fest steht: Es kann nie genug Koop-Adventures geben.