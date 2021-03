Das Koop-VR-Spiel After The Fall erscheint im Sommer 2021

in

Vertigo Games hat angekündigt, dass das Koop-VR-Spiel After The Fall im Sommer 2021 erscheint.

Falls ihr auf der Suche nach einem neuen VR-Spiel seid, dann solltet ihr euch mal den kommenden Titel After The Fall genauer ansehen. Hier erwartet euch ein Koop-VR-Spiel, in dem bis zu 4 Spieler “in einer feindlichen Welt ums Überleben kämpfen”.

In diesem Spiel, vom Team hinter Arizona Sunshine, erkundet ihr die Überreste eines LAs der 1980er Jahre. 20 Jahre nach der Apokalypse müsst ihr dort gegen riesige Horden Monster und gewaltige Bosse kämpfen.

Das Spiel erscheint für PlayStation VR, Oculus und PC und kürzlich wurde verraten, dass der Release im Sommer erfolgen soll. Ein genauer Termin wurde jedoch noch nicht genannt. Sollte sich das ändern, dann informieren wir euch darüber.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Da es aktuell zu wenige richtig gute VR-Spiele gibt, freuen wir uns schon auf After The Fall. Vor allem, da man es zusammen mit Freunden spielen kann.