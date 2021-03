Das Strategiespiel Surviving Mars gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games hat angekündigt, dass es das Aufbaustrategiespiel Surviving Mars bald kostenlos im Epic Games Store gibt.

Heute haben wir eine gute Nachricht für alle Fans von Strategiespielen: Epic Games bietet demnächst das Aufbaustrategiespiel Surviving Mars kostenlos im Epic Games Store an. Das Angebot startet am 11. März und endet am 18. März.

In diesem Spiel ist es eure Aufgabe, eine menschliche Kolonie auf dem Mars zu errichten. Dafür wählt ihr ein Weltraumunternehmen, das euch finanziell unterstützt und mit Ressourcen versorgt. Anschließend müsst ihr euch für einen passenden Standort entscheiden. Dann kann die Kolonialisierung beginnen.

Zum Spiel heißt es: “Willkommen Zuhause! Es ist an der Zeit, den roten Planeten für dich zu beanspruchen und erste funktionierende und von Menschen besiedelte Kolonien auf dem Mars zu errichten! Alles, was du brauchst, sind Vorräte, Sauerstoff, jahrzehntelanges Training, Erfahrung mit Sandstürmen und den Willen, den Zweck dieser seltsamen schwarzen Würfel zu entdecken, die aus dem Nichts aufgetaucht sind. Nur ein bisschen Aufräumen und der Ort hier ist perfekt!”

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Surviving Mars ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer auf Aufbaustrategiespiele steht und das Setting mag, der kommt mit diesem Spiel voll auf seine Kosten.