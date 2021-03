Das Strategiespiel Wargame: Red Dragon gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es das Strategiespiel Wargame: Red Dragon demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Im November 2020 wurde das Strategiespiel Wargame: Red Dragon kostenlos im Epic Games Store angeboten und wer das Angebot damals verpasst hat, der bekommt demnächst eine zweite Chance, denn der Titel ist bald wieder kostenlos erhältlich.

Ab dem 4. März könnt ihr euch das Spiel wieder kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 11. März.

In Wargame: Red Dragon erwartet euch ein epischer Konflikt von Ost gegen West, Warschauer Pakt gegen NATO. Dazu heißt es: “Wir schreiben das Jahr 1991: die beiden Supermächte und ihre Verbündeten stehen sich in Asien gegenüber, einem neuen Schlachtfeld mit neuen Verbündeten und Gegenspielern: Japan, China, Nord- und Südkorea, Australien und Neuseeland.

Sie haben das Kommando über die militärischen Ressourcen aller 17 Nationen, die in den Konflikt verstrickt sind, und stellen Ihre Kampftruppen aus einer schier unerschöpflichen Auswahl von 1.450 Einheiten zusammen, die bis ins Detail ihren realen Vorbildern nachempfunden wurden! Befehligen Sie Panzer, Flugzeuge, Helikopter, erstmalig Kriegsschiffe sowie amphibische Einheiten in spannenden Gefechten mit unerreichter taktischer Tiefe. Meistern Sie die abwechslungsreichen und ultra realistischen Schlachtfelder mit ihren verschiedenen Höhenprofilen, reißen Sie die Kontrolle über Meere und Flüsse an sich und schreiben Sie im Rahmen eines gewaltigen Konflikts die Geschichte neu, der von Eugen Systems unglaublich detailliert in Szene gesetzt wird.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

