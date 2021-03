Deathloop: Neues video erklärt, was uns im Zeitschleifen-Shooter erwartet

in

Bethesda hat ein neues Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, was uns im kommenden Spiel Deathloop erwartet.

Vermutlich habt ihr in den letzten Wochen schon das ein oder andere Mal etwas vom kommenden Zeitschleifen-Shooter Deathloop gehört, aber ielleicht ist euch ja noch nicht ganz klar, was das Spiel so besonders macht. Das erklärt Dinga Bakaba, Game Director bei Arkane Lyon, im nachfolgenden Video.

Kurz gesagt: In Deathloop übernehmt ihr die Rolle eines Assassinen, der in einer Zeitschleife gefangen ist. Diese Zeitschleife lässt die Bewohner der Insel – auf der ihr euch befindet – denselben Tag immer und immer wieder erleben. Um zu entkommen, müsst ihr vor Tagesende acht Ziele erledigen.

Mit anderen Worten: Ihr müsst euch den perfekten Loop basteln, der euch in die Freiheit führt. Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Hier das neue Video:

Deathloop erscheint am 21. Mai 2021. konsolenexklusiv für PlayStation 5 sowie für PC.

Das denken wir:

In Deathloop erwarten uns spannende Spielideen und ein sehr interessantes Setting. Schade, dass der Release noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.