DOOM 3: VR Edition erscheint Ende März

in

Bethesda hat angekündigt, dass DOOM 3: VR Edition Ende März für PlayStation VR erscheint.

Falls ihr eine PlayStation-VR-Brille besitzt und auf DOOM steht, dann dürft ihr euch freuen, denn Bethesda hat kürzlich angekündigt, dass der Klassiker DOOM 3 am 29. März für PS VR erscheint.

Dank der VR Edition könnt ihr DOOM 3, inklusive der beiden zugehörigen Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission in die virtuelle Realität erleben.

Dazu heißt es: “Entdecken Sie die Wahrheit hinter den dunklen Experimenten der UAC und kämpfen Sie sich mit einem Arsenal von legendären Waffen durch albtraumhafte Szenarien voll mit unheiligen Kreaturen. Überleben Sie fünfzehn Stunden adrenalingefüllte Action gegen die Mächte der Hölle mit neuen Texturen, Shadern und Soundeffekten.”

Unter anderem dürft ihr euch auf Head-Tracking beim Spähen um Ecken, verbesserte Optik beim Zielen mit Waffen mit montierter Taschenlampe, schnelle 180-Grad-Drehung, sowie ein Display am Handgelenk für Gesundheit, Rüstung und Munition freuen.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Und was sagt ihr? Verratet uns in den Kommentaren, was ihr von DOOM 3: VR Edition haltet.

Noch merh News, Infos und Videos zum Thema “DOOM” haben wir hier für euch.

Das dennken wir:

DOOM 3 sieht auch in VR ziemlich cool aus. Der Trailer macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.

Quelle: playstation.com