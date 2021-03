Dying Light 2: Video zeigt neue Spielszenen und bestätigt Release-Zeitraum

Das Studio Techland hat neue Spielszenen aus Dying Light 2 veröffentlicht und den Release-Zeitraum verraten.

Wie im Dezember letzten Jahres versprochen, hat Techland nun endlich Neuigkeiten zum kommenden Spiel Dying Light 2 veröffentlicht, das einige Fans bereits für tot gehalten haben.

Im nachfolgenden Video sehen wir zuerst ein paar Entwickler, die Nachrichten von verärgerten Fans vorlesen. Dann wird erklärt, dass die Arbeiten am Spiel unter den aktuellen Umständen leider etwas länger dauern als geplant.

Im Anschluss bekommen wir dann ein paar kurze Spielszenen zu sehen, die meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck machen. Abgesehen davon wird verraten, dass Dying Light 2 noch in diesem Jahr erscheint, was Fans sehr freuen dürfte.

Mehr Neuigkeiten gibt es nicht, aber das soll sich anscheinend bald ändern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hier das Video:

Zum Spiel heitßt es: “Du bist Aiden Caldwell, ein infizierter Überlebender. Dank Deiner außergewöhnlichen Wendigkeit und Kampffertigkeiten bist Du ein mächtiger Verbündeter und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft in dieser gefährlichen Welt. Du kannst Dinge tun, die sonst niemand kann und Orte betreten, in die sich sonst niemand wagen würde. Mit Deinen einzigartigen Fertigkeiten bist Du dazu in der Lage eine Veränderung in dieser verfallenden Metropole herbeizuführen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Dying Light 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder ein Lebenszeichen. Die neuen Spielszenen sehen wirklich vielversprechend aus. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf einen richtigen Gameplay-Trailer warten.