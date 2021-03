Elden Ring: Die ersten geleakten Spielszenen machen bereits die Runde

in

Kürzlich sind die ersten geleakten Szenen aus dem kommenden Spiel Elden Ring im Netz gelandet.

Das Spiel Elden Ring, für das sich das Studio From Software mit dem “Game of Thrones”-Schöpfer George R. R. Martin zusammengetan hat, wurde im Rahmen der E3 2019 angekündigt. Seit dieser Ankündigung war es relativ still rund um den Titel – bis jetzt.

Denn wie die Seite Video Games Chronicle gestern berichtet hat, wurde mittlerweile ein Trailer mit ersten Spielszenen geleakt. Kurz darauf sind erste Szenen daraus im Netz gelandet. Mittlerweile wurde der komplette Trailer abgefilmt und auf YouTube veröffentlicht.

Im Trailer sind unter anderem verschiedene Kampfszenen und Boss-Kämpfe im Stile der Dark-Souls-Serie zu sehen, die bereits einen guten Eindruck davon geben, was uns im Spiel erwartet.

Hier der abgefilmte Trailer:

Da nun die Katze aus dem Sack ist, kann man davon ausgehen, dass Publisher Bandai Namco bald ganz offiziell einen ersten Trailer veröffentlichen wird.

Bisher gibt es übrigens noch keinen Release-Termin für Elden Ring. Wir gehen auch nicht davon aus, dass der Release noch in diesem Jahr stattfinden wird.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Vermutlich wird es nicht mehr lange dauern, bis der erste Trailer zum Spiel offiziell veröffentlicht wird. Hier erwartet uns auf jeden Fall ein sehr spannender Titel, der vor allem für Fans von Dark Souls interessant sein könnte.