Erscheint Halo Infinite erst 2022?

Eigentlich sollte Halo Infinite im letzten Jahr erscheinen. Nun ist der Plan, das Spiel in diesem Jahr zu veröffentlichen – oder etwa nicht?

Im August letzten Jahres berichteten wir darüber, dass Halo Infinite auf dieses Jahr verschoben wurde. Der Grund: Die Entwickler benötigen einfach mehr Zeit, um die Arbeiten am Spiel abzuschließen. Im Dezember verriet dann Joseph Staten, Senior Creative Director bei Xbox Game Studios, dass der Titel vermutlich im Herbst 2021 erscheinen wird. Nun fragen sich Fans, ob das Spiel ein weiteres Mal verschoben wird und erst 2022 auf den Markt kommt.

Auslöser für diese Vermutung ist ein Tweet von Jason Schreier, Journalist bei Bloomberg. Ein Twitter-Nutzer kommentierte die Verschiebung des Spiels Gotham Knights, die Jason Schreier teile, folgendermaßen: “Nun, wir bekommen dieses Jahr immer noch Halo und Starfield, also ehrlich gesagt ist alles gut”

Daraufhin antwortete: Schreier mit “Idk about that”, was so viel bedeutet wie “da bin ich mir nicht so sicher”. Nun rätselt die Community, ob Schreier etwas weiß, das wir nicht wissen, oder ob er sich einfach nur nicht sicher ist.

Aktuell würde mich eine weitere Verscheibung auf jeden Fall nicht überraschen. Sollte es ein Update dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Idk about that — Jason Schreier (@jasonschreier) March 19, 2021

