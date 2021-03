“Ever Given” im Suezkanal: In diesem Retro spiel steuert ihr den einsamen Baggerfahrer

in

Es gibt jetzt ein Retro-Spiel, in dem man den Baggerfahrer spielen kann, der die Ever Given im Suezkanal freischaufelt.

Dieser Montag startet gleich mal mit einer guten Nachricht: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff “Ever Given” ist wieder frei. Die Bergung dauert zwar noch etwas, aber es sieht alles danach aus, als wäre der Kanal schon bald wieder frei.

Zu verdanken haben wir die Rettung unter anderem Bergungsteams, die in den vergangenen Tagen mit Schleppern und Baggern unermüdlich versucht haben, das Schiff zu befreien, das auf Grund gelaufen war.

Und die Netzgemeinde feierte vor allem den Baggerfahrer auf diesem Bild hier:

Aus der “Ever Given” wurde ein Meme und in den sozialen Medien findet werden zahlreiche Bilder mit dem fleißigen Baggerfahrer und dem Hashtag #SuezBLOCKED gepostet.

Mittlerweile gibt es sogar ein Spiel, in dem man die Rolle des Baggerfahrers übernehmen kann. In dem Retro-Spiel mit dem Namen “Suez Canal Bulldozer” muss man versuchen, die “Ever Given” freizuschaufeln, aber das stellt sich leider als unüberwindbare Aufgabe heraus.

Probiert es aus. Über diesen Link könnt ihr “Suez Canal Bulldozer” kostenlos spielen.

Das denken wir:

Zum Glück konnte das Containerschiff nun endlich wieder freigelegt werden.

