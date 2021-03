Evil Genius 2: Seht euch hier den neuen Cinematic-Trailer an

in

Rebellion hat kürzlich einen neuen Cinematic-Trailer zum kommenden Strategiespiel Evil Genius 2: World Domination veröffentlicht.

In den letzten Tagen war es etwas still rund um den “Spy-Fi-Lair-Builder” Evil Genius 2: World Domination, aber heute haben wir einen neuen CInematic-Trailer für euch, der auch brandneue Gameplay-Szenen beinhaltet.

Dazu heißt es: “Der Cinematic Trailer gibt nur einen kleinen Vorgeschmack auf die brandneuen Gemeinheiten, die Spieler ihren Opfern in Evil Genius 2 zufügen können. Angefangen bei den vier spielbaren Bösen Genies, die alle über eine eigene Kampagne verfügen, bis hin zu all den vielen neuen Schergen-Typen, Räumen, Geräten, Fallen, Handlangern, Agenten, Superagenten und Doomsday Devices – in Evil Genius 2 können Spieler selbst bestimmen, welche Art Superhirn sie sein wollen.”

Abgesehen davon wurde ein Fotomodus angekündigt, der zum Release verfügbar sein wird. In diesem Modus lassen sich sich Kameraoptionen wie Sichtfeld, Tiefenschärfe und Brennweite einstellen, die Sichtbarkeit verschiedener Charaktere umschalten und eine Reihe von Filtern, Overlays und mehr verwenden.

Hier der neue Trailer:

Übrigens: Nach dem Release wird es sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte für das Spiel geben. So wird unter anderem der Season Pass One angeboten, der Zugang zu allen Inhalten der ersten Staffel von Evil Genius 2 enthält, sobald diese nach Release verfügbar sind. Dazu gehören:

Ein Kampagnen-Paket,

Zwei Gefolgsleute-Pakete

Zwei Schergen-Pakete

Ein Paket mit Gegenständen für das Versteck

Das Spiel erscheint am 30. März. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Szenen aus dem Spiel machen Lust auf mehr. Zum Glück lässt der Release nicht mehr lange auf sich warten.