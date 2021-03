Fans haben womöglich das Setting von Battlefield 6 herausgefunden

in

Womöglich haben Fans herausgefunden, wo der kommende Ego-Shooter Battlefield 6 spielt.

Wir wissen zwar, dass EA gerade mit Hochdruck am nächsten Battlefield arbeitet, aber eine offizielle Ankündigung steht noch aus. Dafür hat EA-Chef Andrew Wilson vor einigen Tagen ein paar interessante Infos zum Spiel verraten.

Er erklärte, dass Battlefield 6 “mehr Spieler als je zuvor” unterstützt. Abgesehen davon ist die Rede von “Maps mit beispiellosem Maßstab”. So können sich im nächsten Battlefield zum ersten Mal mehr als 64 Spieler auf riesigen Maps bekriegen.

Jetzt stellt sich noch die Frage, wo der Krieg stattfindet. Auf diese Frage glauben Fans nun eine Anwort gefunden zu haben. Und zwar wurde im ersten Tech-Teaser zum Spiel eine Zahl entdeckt (50.28079), die einige Fans für eine Koordinate halten. Verfolgt man diese Koordinate auf Google Maps, dann landet man in Kasachstan.

Aber damit noch nicht genug: In Battlefield 5 gibt es einen legendären Eidolon-Skin, der sehr schwer zu bekommen ist. Auf der Gürtelschnalle dieses Skins findet man römische Ziffern, die als Koordinate ebenfalls nach Kasachstan führen.

In diesem Video erfahrt ihr, wie man dieses Skin freischalten kann:

Natürlich handelt es sich hier nur um eine Vermutung, aber intressant ist das Ganze schon. Was denkt ihr? Wird Battlefield 6 tatsächlich in Kasachstan spielen? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Man darf wirklich gespannt sein, was uns hier erwartet. Bisher können wir nur raten, aber wir gehen davon aus, dass es bald weitere offizielle Infos zum Spiel gibt.

