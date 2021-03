Fortnite Kapitel 2 – Saison 6 “Urzeit” ist ab sofort verfügbar

in

Epic Games hat kürzlich verkündet, dass die neue Saison 6 “Urzeit” von Fortnite Kapitel 2 ab sofort verfügbar ist.

Fortnite-Spieler dürfen sich freuen, denn Kapitel 2 – Saison 6 “Urzeit” ist jetzt verfügbar. Unter anderem dürf ihr euch auf neue Inhalte in einer prähistorischen Umwelt, inklusive Raubtiere, einer veränderten Insel und einer Vielzahl von Urzeit-Waffen freuen.

Dazu heißt es: “Die neue Saison 6 ‘Urzeit’ startet mit dem fulminanten Finale der vorherigen Saison, in dem Spieler an der Seite von Agent Jones das Nullpunktfinale mit einer Einzelspieler-Mission durchleben. Im Anschluss daran werden sie von einer urzeitlichen Version der Insel begrüßt, in der alle moderne Technik der Vergangenheit angehört und wilde Tiere umherstreifen. Mit zahlreichen neuen Schauplätzen, wie dem riesigen Spiralturm ‘The Spire’ oder ‘Colossal Crops’ gibt es eine Vielzahl von neuen Orten zu entdecken.”

Cool: Es gibt auch zähmbaren Tieren, wie Hühner, Wildschweine und Wölfe und mithilfe der von der Wildnis bereitgestellten Ressourcen könnt ihr eigene urzeitliche Waffen herstellen.

Hier der Trailer zur neuen Saison:

Übrigens ist jetzt auch ein neuer Battle Pass verfügbar, der einige Outfits und Gegenstände für die folgenden Charaktere bereithält:

Agent Jones

Lara Croft

Tarana

Raz

Killer-Kuk

Raven

Spire-Assassinin

(demnächst verfügbar) Neymar Jr.

Das denken wir:

Es ist schon erstaunlich, wie erfolgreich Fortnite nach wie vor ist. Das liegt unter anderem daran, dass die Entwickler stetig für neue Inhalte sorgen und immer wieder neue Ideen ins Spiel bringen. Hoffentlich bleibt das noch eine Weile so.