Gotham Knights wurde auf nächstes Jahr verschoben

Warner Bros. hat kürzlich verraten, dass das Koop-Actionspiel Gotham Knights auf nächstes Jahr verschoben wurde.

Falls ihr auf den Release des Spiels Gotham Knights wartet, muss ich euch leider enttäuschen: Warner Bros. hat das Spiel auf 2022 verschoben. Eigentlich hätte das Spiel noch in diesem Jahr für PC, PS4 und PS5 sowie für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen sollen.

Als Grund wird angegeben, dass die Entwickler einfach noch mehr Zeit brauchen. In der ofiziellen Stellungnahme heißt es: “Wir nehmen uns mehr Zeit, um die bestmögliche Erfahrung für Spieler abliefern zu können. Danke an unsere unglaublichen Fans für ihre große Unterstützung in Sachen Gotham Knights. Wir freuen uns darauf, euch in den kommenden Monaten mehr vom Spiel zu zeigen.”

Gotham Knights ist ein Koop-Actionspiel, das vom kanadischen Entwickler Warner Bros. Games Montreal entwickelt wird. In diesem Titel wird man in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood schlüpfen, um Gotham City nach dem Tod von Batman zu beschützen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Gotham Knights erzählt eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind. Berüchtigte Schurken stellen sich dabei in den Weg und warten auf epische Kämpfe. Die Spieler müssen Gotham vor dem völligen Chaos retten und sich selbst zu ihrer eigenen Version des Dark Knights entwickeln.”

Das denken wir:

In diesen zeiten überraschen uns Verschiebungen eigentlich nicht mehr, trotzdem ist es wirklich schade, dass wir Gotham Knights jetzt erst im nächsten Jahr in die Finger bekommen.