Gothic Remake: THQ Nordic veröffentlicht neue Screenshots

Der Publisher THQ Nordic hat kürzlich neue Screenshots aus dem kommenden Gothic Remake veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass THQ Nordic verkündete, dass das neu gegründete Studio Alkimia Interactive die Entwicklung des Gothic Remakes übernimmt. Nun wurden auf der Steam-Seite des Spiels neue Screenshots veröffentlicht.

Diese geben einen guten Eindruck davon, was uns in Sachen Grafik erwartet. Wir bekommen einige detaillierte Umgebungen und eine Szene zu sehen, in der sich der namenlosen Held mit einem NPC an einem Lagerfeuer wärmt. Und wenn ihr mich fragt, sehen diese Screenshots wirklich sehr vielversprechend aus.

Hier könnt ihr euch die Bilder ansehen:

Übrigens dürfen wir uns im Remake des Klassikers über ein überarbeitetes Kampfsystem freuen, das darauf abzielt, das ursprüngliche Kampfsystems zu modernisieren.

Das erste Gothic wurde 2001 veröffentlicht. In den darauffolgenden Jahren wurden drei weitere Teile veröffentlicht. Die Serie wurde insgesamt über drei Millionen Mal verkauft.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von THQ Nordic.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Gothic” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die neuen Screenshots sehen wirklich gut aus. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com