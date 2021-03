Halo: Dieses Fan-Video sieht einfach großartig aus

Der 3D-Artist William Faucher hat ein Fan-Video zu Halo veröffentlicht, das absolut beeindruckend ist.

Wenn ihr auf Halo steht, dann habe ich heute ein ziemlich cooles Video für euch. Und zwar hat der 3D-Artist William Faucher ein Tribut-Video zu Halo veröffentlicht, das auf Basis der Unreal Engine 4 entstanden ist.

Dazu heißt es: “Ich habe endlich dieses Projekt abgeschlossen, an dem ich in den letzten Monaten gearbeitet habe. Wie immer begann es als kleine, harmlose Sache. Aber natürlich wuchs es wie immer und nahm an Umfang zu. Was ursprünglich 1-2 Standbilder sein sollte, stellte sich als über 30 Sekunden Video heraus. Großartig.”

Und die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Nicht nur der Master Chief sieht unglaublich realistisch aus, sondern auch die Lichtstimmung passt und die Musik ist sehr gut gewählt. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Da bekommt man richtig Lust auf Halo Infinite, oder? Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Halo” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Man könte fast meinen, dass es sich hier um ein offizielles Video handelt. Mehr davon!

Quelle: dsogaming.com