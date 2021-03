Holt euch jetzt 9 PS4-Spiele kostenlos aus dem PlayStation Store – ohne PS Plus

in

Sony bietet gerade neun PS4-Spiele kostenlos im PlayStation Store an – PS Plus wird nicht benötigt.

Falls ihr gerne ein paar neue PS4-Spiele ausprobieren möchtet, dafür aber kein Geld ausgeben wollt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Im Rahmen der “Play At Home”-Kampagne könnt ihr gerade neun Titel kostenlos im PlayStation Store abstauben.

Und das Beste: Um die Spiele kostenlos herunterladen zu können, benötigt ihr kein PlayStation Plus-Abo. Das Angebot gilt bis zum 23. April. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der angebotenen Spiele.

Subnautica

“Nach der Notlandung in deiner Rettungskapsel bleibt dir nicht viel Zeit, um Wasser und Nahrung zu finden und die Ausrüstung herzustellen, die du zur Erforschung benötigst. Sammle Rohstoffe im Meer um dich herum. Stelle Messer, Lampen, Tauchausrüstung und Wasserfahrzeuge her. Wage dich tiefer und weiter vor, um seltenere Rohstoffe zu finden, mit denen du fortschrittlichere Gegenstände herstellen kannst.

Baue Basen auf dem Meeresboden. Wähle Aussehen und Komponenten und achte auf die Hüllenintegrität, wenn Tiefe und Druck ansteigen. Benutze deine Basis zum Lagern von Rohstoffen, Parken von Fahrzeugen und Auffüllen von Sauerstoffvorräten, während du den riesigen Ozean erkundest.”

Astro Bot Rescue Mission

“Captain ASTRO braucht eure Hilfe auf einer waghalsigen Mission!

Schnappt euch euer PS VR-Headset und stürzt euch in ein episches Abenteuer, um die verschollene Crew seines Raumschiffs zu retten.

Erkundet lebhafte und immersive Welten, in der es UNZÄHLIGE Gegner zu bekämpfen, Geheimnisse zu lüften, Roboter zu retten … und große Bosse zu schlagen gilt.

Haltet in allen Richtungen nach Gefahr Ausschau, nehmt jeden von ASTROs gewaltigen Sprüngen in voller 360°-Ansicht unter die Lupe und lauscht nach SOS-Rufen der Crew im immersiven 3D-Audio.

Aber seid auf der Hut … eure Gegner haben es auch auf EUCH abgesehen.”

The Witness

“Du wachst auf … alleine … auf einer fremden Insel voller Rätsel, die dich herausfordern und überraschen werden.

Du kannst dich nicht daran erinnern, wer du bist oder wie du dorthin gekommen bist. Doch eine Sache kannst du tun: Du kannst die Insel erkunden – in der Hoffnung, Hinweise zu finden, dein Gedächtnis zurückzuerlangen und irgendwie einen Weg nach Hause zu finden.

‘The Witness’ ist ein Einzelspieler-Game in einer offenen Welt mit Dutzenden Orten, die es zu erkunden gilt, und mit über 500 Rätseln. Dieses Spiel respektiert dich als intelligenten Spieler und behandelt deine Zeit als etwas sehr Kostbares. Nichts dient als Füllmaterial. Jedes Rätsel bringt eine neue und eigene Idee in die Mischung mit ein. Was du bekommst, ist ein Spiel voller Ideen.”

Abzu

“ABZÛ ist das neuste Werk der Macher von Journey und Flower und ein wunderschönes Unterwasserabenteuer, das den Traum des Tauchens beschwört. Tauche ab in eine lebendige Meereswelt voller Geheimnisse, Farben und Leben. Mit der fließenden Steuerung kannst du als Taucher anmutige Unterwasserakrobatik ausführen. Entdecke hunderte einzigartige Spezies, die auf echten Kreaturen basieren und eine starke Verbindung mit dem umfangreichen Meeresleben aufweisen. Du kannst mit Fischschwärmen aus tausenden von Fischen interagieren, die lebensecht auf dich, auf einander und auf Räuber reagieren. Lass dich in epischen Unterwasserlandschaften treiben und entdecke aquatische Ökosysteme, die eine bisher noch nie dagewesene Detailtreue aufweisen. Tauche ab ins Herz des Ozeans, wo alte vergessene Geheimnisse verborgen liegen. Aber sei vorsichtig, denn in den Tiefen schlummern auch Gefahren. ‘ABZÛ’ kommt aus den ältesten der Mythologien AB bedeutet Wasser und ZÛ Wissen. ABZÛ ist das Meer des Wissens.”

Enter the Gungeon

“Enter the Gungeon ist ein Baller-Dungeoncrawler, bei dem eine Gruppe von reumütigen Außenseitern durch Schießen, Plündern, Ausweichrollen und das Umkippen von Tischen die persönliche Erlösung zu finden versucht. Dazu müssen sie zum ultimativen Schatz des Gungeons gelangen: zur Waffe, die die Vergangenheit abschießen kann. Wähle einen Helden und kämpfe dich bis ans Ende des Gungeons vor, indem du eine anspruchsvolle, sich weiterentwickelnde Folge von Ebenen überlebst. Du wirst knuffigen, aber gefährlichen Geschosslingen und furchteinflößenden Gungeon-Bossen begegnen. Sammle wertvolle Beute, entdecke verborgene Geheimnisse und sprich mit opportunistischen Händlern, um dir mächtige Gegenstände und den entscheidenden Vorteil zu sichern.”

Rez Infinite

“Bereite dich auf die ultimative Version von Rez vor. Eine aufregende Reise durch Bilder, Sounds und Schuss-Action, exklusiv aufbereitet und erweitert für das PlayStation®4-System: Optimierte, messerscharfe 1080p-Auflösung, geschmeidige 60+ Bilder pro Sekunde und eine volle 7.1-Surround-Sound-Unterstützung für den Soundtrack, welcher weithin als bester Gaming-Soundtrack, der jemals produziert wurde, anerkannt wird.”

Moss

“Moss ist ein Action-Adventure-Puzzlespiel für Einzelspieler, das von Polyarc für die VR-Plattform entwickelt wurde. Es kombiniert alle Komponenten eines großartigen Spiels – wie unwiderstehliche Charaktere, mitreißende Kämpfe und spannende Erkundungen der Spielwelt – mit all den Möglichkeiten der virtuellen Realität.”

Thumper

“Thumper ist rhythmischer Gewalttrip: ein klassisches Rhythmus-Actionspiel mit wahnsinnigem Tempo und brutaler Immersion. Du bist ein Weltraumkäfer. Überwinde die höllische Leere und stelle dich einem riesigen, durchgedrehten Kopf aus der Zukunft.

Sause die endlose Rennstrecke entlang und durchbrich heftige Hindernisse, und das alles mit einer einfachen, direkten Steuerung. Rase immer weiter, meistere neue Aktionen, erreiche eine überwältigende Geschwindigkeit und überlebe aufregende Bosskämpfe. Jeder markerschütternde Aufprall wird vom treibenden Originalsoundtrack nur noch verstärkt. Dein Weg zu synästhetischer Verzückung führt durch eine rhythmische Hölle.

Erlebe diesen Gewalttrip in strahlender 2D-Grafik oder in voll immersiver VR.”

Paper Beast

“Seien Sie der Erste, der eine Welt erforscht, die von exotischen und überraschenden Kreaturen bevölkert ist, und gestalten Sie Ihre Umgebung so, dass Sie Hindernisse und Rätsel überwinden können. Lösen Sie die Geheimnisse von Paper Beast, dem Spiel, das aus der Fantasie von Eric Chahi (Another World, From Dust) entstanden ist.”

Das denken wir:

Verliert keine Zeit und holt euch die Spiele. Dieses Angebot sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen.

Quelle: comicbook.com