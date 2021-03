Holt euch Metro 2033 jetzt kostenlos bei Steam

in

Deep Silver hat angekündigt, dass das Spiel Metro 2033 für wenige Tage kostenlos bei Steam erhältlich ist.

Habt ihr Metro 2033 bisher verpasst? Dann solltet ihr den Titel spätestens jetzt nachholen. Aktuell wird der postapokalyptische Ego-Shooter nämlich kostenlos bei Steam angeboten. Das Angebot gilt noch bis zum 15. März.

Das Spiel schickt euch in das heruntergekommenen Metrosystem eines post-apokalyptischen Moskaus, in dem ihr ums Überleben kämpfen müsst. Dazu heißt es: “2013 wurde die Erde von einer apokalyptischen Katastrophe heimgesucht und fast die gesamte Menschheit wurde dabei ausgelöscht und das Antlitz der Erde war plötzlich nur noch eine verwüstete, verseuchte und fruchtlose Steppe. Eine Handvoll Überlebender fand in der Moskauer Metro Zuflucht und es begann eine dunkle Ära der Menschheit.

Wir schreiben nun das Jahr 2033. Eine Generation wuchs komplett im Untergrund auf und die spärlichen Metro Station-‘Städte’ kämpfen gegeneinander ums Überleben und gegen die mutierten Horrorkreaturen, die in der dunklen Außenwelt lauern.”

Metro 2033 kam im März 2010 auf den Markt. Im Jahr 2014 folgte dann die Redux-Version – ein Remake auf Basis einer neueren Version der 4A Engine.

Über diesen Link könnt ihr euch das SPiel herunterladen.

Das denken wir:

Metro 2033 ist ein tolles Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte – vor allem dann nicht, wenn es kostenlos ist.