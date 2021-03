Ihr könnt jetzt eine Nintendo Switch in in Kuhform gewinnen

Aktuell läuft ein Gewinnspiel, bei dem ihr eine Nintendo Switch in Kuhform gewinnen könnt.

Würdet ihr euch über eine Switch in Kuhform freuen? Warum ich so eine blöde Frage stelle? Ganz einfach: Die französische Videospiel-Website Jeux Vidéo verlost gerade so eine Konsole zum Spiel Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eiens Charakters, der die Großstadt verlässt, um zum ländlichen Olive Town aufzubrechen. Dazu heißt es: “Dort wartet einiges an Arbeit auf dich, denn der Hof deines Großvaters wurde von der Natur zurückerobert. Nun gilt es, deine Ärmel hochzukrempeln und den Traum deines Großvaters wieder aufleben zu lassen.”

Ja und passend zu dieser Bauernhof-Simulation könnt ihr eben nun eine Switch gewinnen. Um teilzunehmen, müsst ihr dem Twitter-Account von Jeux Vidéo folgen und den folgenden Tweet retweeten.

Wie gefälllt euch diese Switch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Diese Switch ist auf jeden Fall ein Hingucker. Am besten nehmt ihr einfach am Gewinnspiel teil. Vielleicht habt ihr ja Glück.

