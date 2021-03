Im Lawn Mowing Simulator erwartet euch “authentisches Rasenmähen wie im echten Leben”

in

Curve Digital uand Skyhook Games haben angekündigt, dass der Lawn Mowing Simulatorim Sommer für Xbox Series S|X und PC erscheint.

Ich habe gehört, dass es Menschen geben soll, die gerne den Rasen mähen. Anscheinend gibt es sogar Menschen, die richtig besessen davon sind, ihren Rasen perfekt zu trimmen. Und für diese absoluten Hardcore-Fans wurde nun der Lawn Mowing Simulator angekündigt.

Hier versprechen die Entwickler ein authentisches Rasenmäh-Erlebnis. Dazu heißt es:: “Erlebe mit Lawn Mowing Simulator detailgetreues Mähen in der herrlichen britischen Provinz. Nur dieser Simulator ermöglicht es dir, eine große Bandbreite an authentischen Mähern zu benutzen, lizenziert von renommierten Herstellern wie Toro, SCAG und STIGA, während du deine Rasenpflegefirma aufbaust.”

Übrigens spielt der Lawn Mowing Simulator in einer hübschen Kleinstadt in der britischen Provinz, in der beispielsweise Wohnstraßen, Schlossanlagen, Cottage-Gärten und Reitsport-Parcours mähen müsst.

Hier der Trailer zum Spiel:

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Es gibt Simulationen, in denen man Ziegen oder Brot steuern muss, warum also keine Rasenmäher-Sim?