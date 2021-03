In Before Your Eyes erwartet euch ein interaktives Leben nach dem Tod mit Blinzel-Steuerung

in

Skybound Games, Verizon Medias RYOT Studio und Indie-Entwickler GoodbyeWorld Games haben kürzlich das narrative Adventure Before Your Eyes angekündigt.

Wer auf emotionale Adventures steht, der sollte mal einen Blick auf das kommende Spiel Before Your Eyes werfen. In diesem Spiel erlebt ihr glückliche, schöne und herzzerreißende Momente eines gerade vergangenen Lebens.

Dazu heißt es: “Die Spieler begeben sich auf eine nachdenklich stimmende Reise mit dem Fährmann, dessen Aufgabe es ist, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Sie bewegen sich durch die Zeit, indem sie in der realen Welt blinzeln, um zu interagieren und in der Geschichte voranzukommen.”

Der Clou: Der Fortschritt wird durch die Augen bestimmt und über die Webcam erkannt. So zieht im Spiel das Leben vor euren Augen vorbei und jedes Blinzeln hilft dabei, mit der Welt zu interagieren oder es lässt die Erinnerung verblassen.

“Wir haben seit dem College an diesem Spiel gearbeitet – fast ein ganzes Jahrzehnt lang – also ist es wirklich die Definition einer Herzensangelegenheit”, sagt Oliver Lewin, Game Director und Komponist.

“Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler Before Your Eyes in die Hände bekommen, damit sie diese völlig neue Art der Technologie zum Erzählen menschlicher Geschichten erleben können”, ergänzt Graham Parkes, Autor und Creative Director. “Es ist wirklich etwas, das man aus erster Hand erleben muss.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Das Spiel erscheint am 8. April 2021 zum Preis von 8,99 Euro als digitaler Download auf Steam.

