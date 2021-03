In Century: Age of Ashes werdet ihr zum Profi-Drachenreiter

Playwing LTD hat kürzlich das Free-to-Play-Multiplayer-Spiel Century: Age of Ashes angekündigt.

Century: Age of Ashes ist ein teambasierter Free-to-Play 6v6 Drachenreiter-Online-Shooter. Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem Trailer zum Spiel überzeugen, der kürzlich veröffentlicht wurde.

Mit der Veröffentlichung des Trailers wurde auch verraten, dass das Spiel im April erscheint. Abgesehen davon wurde die Anmeldung für den Beta-Test gestartet. Die Anmeldung zum Beta-Test findet ihr über die Steam-Seite des Spiels.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: “Kämpfe in erbitterten Arenaschlachten, beherrsche deinen Drachen und lass deine Feinde deine Macht in atemberaubenden Luftkämpfen spüren. Die Arena ist gnadenlos, und du musst es auch sein, wenn du überleben willst! Triumphiere mit deinem Team in 3 Spielmodi: Gemetzel, Überleben und Tore des Feuers!”

Hier der Trailer:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Century: Age of Ashes geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessantes Spielprinzip. Wer mit dem Setting etwas anfangen kann, der sollte sich den Titel auf jeden Fall vormerken.