In Into A Dream bist du die letzte Hoffnung für einen Mann mit schweren Depressionen

Top Hat Studios hat angekündigt, dass das Spiel Into A Dream für Nintendo Switch und PS4 veröffentlicht wird.

Das Indie-Spiel Into A Dream ist bereits im Juli 2020 für PC erschienen, aber nun wurde angekündigt, dass der Titel am 4. März auch für Nintendo Switch und PS4 erscheint.

In Into A Dream wacht ihr ohne Einnerungen an einem mysteriösen Ort auf und stößt auf eine an euch gerichtete Aufnahme. Als ihr euch die Aufnahme anhört, stellt ihr fest, dass euer Geist mit den Träumen von Luke Williams verbunden ist.

Bei diesem Mann wurde eine schwere Depression diagnostiziert. Ihr seid Lukes letzte Hoffnung und müsst verhindern, dass er dahinsiecht.

Zum Spiel heißt es: “Lukes Leben liegt in deinen Händen. Du musst ihm helfen, den ersten Schritt in Richtung Genesung zu machen, damit er sieht das sein Leben wichtig ist… Du bist seine letzte Hoffnung.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Indie” findet ihr hier.

Das denken wir:

Wenn euch diese sehr ernste Thematik interessiert, dann solltet ihr mal einen Blick auf das Spiel werfen.