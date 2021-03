It Takes Two: Hier sind die ersten Minuten aus dem Koop-Abenteuer

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das die ersten Minuten aus dem kommenden Spiel It Takes Two zeigt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Koop-Abenteuer It Takes Two. Nun wurde ein weiteres Video zum Spiel veröffentlicht.

Darin werden die ersten 22 Minuten gezeigt. Dadurch bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet: eine unterhaltsame Story, tolle Charaktere und jede Menge Koop-Action.

It Takes Two dreht sich um zwei Eltert namens Cody und May, die sich scheiden lassen wollen. Das macht ihre Tochter Rose sehr traurig. Daher erschafft sie zwei Puppen, in die sich ihre Eltern auf magische Weise verwandeln.

Ihr übernehmt die Rolle dieser lebendigen Puppen und ihr müsst gut zusammenarbeiten, um die gefährliche Reise zu meistern, die vor Cody und May liegt.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen sehr unterhaltsam aus. Hier erwartet uns ein tolles Koop-Adventure, das man sich nicht entgehen lassen sollte.