It Takes Two: Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

EA und Hazelight Studios haben einen neuen Story-Trailer zum kommenden Koop-Adventure It Takes Two veröffentlicht.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass ein Video veröffentlicht wurde, in dem wir die ersten Minuten aus dem Spiel It Takes Two zu sehen bekommen. Mittlerweile wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der uns die Story etwas näher bringt.

Die Geschichte von It Takes Two dreht sich um die Eltern Cody und May, die sich scheiden lassen wollen. Das macht ihre Tochter Rose sehr traurig. Daher erschafft sie zwei Puppen, in die sich ihre Eltern auf magische Weise verwandeln.

Im Spiel übernehmt die Rolle dieser lebendigen Puppen und ihr müsst gut zusammenarbeiten, um die gefährliche Reise zu meistern, die vor Cody und May liegt. Dazu heißt es: “Die Spieler gehen auf eine Reise durch einzigartig metaphorische Erlebnisse – von Cody, der aufgrund seiner aufgegebenen Leidenschaft sein Gewächshaus zerstört vorfindet, bis hin zu May, die gegen riesige Schachfiguren kämpft, nachdem Cody sein Spielzeugschloss mit dem Schachbrett fertiggestellt hat, für das sie nie Zeit hatte.”

Hier der neue Trailer:

It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für Playstation 4, Xbox One und PC über Origin und Steam. Alle Spieler, die It Takes Two auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf der suche nach einem Koop-Spiel ist, der sollte sich It Takes Two schon mal vormerken. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf den Release.