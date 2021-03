Laut eines neuen Gerüchts erscheint Zelda: Breath of the Wild 2 nicht mehr in diesem Jahr

Aktuell macht ein neues Gerücht die Runde, laut dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.

Falls ihr auf den Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 wartet, habe ich leider keine gute Nachricht für euch. Und zwar scheint es so, als würde das Spiel nicht meh in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Im Rahmen der letzten Ausgabe von Nintendo Direct hat Nintendo zwar über Zelda: Breath of the Wild 2 gesprochen, aber leider keine Szenen aus dem Spiel gezeigt und ein Release-Termin bleibt uns Big N auch noch schuldig.

Der Grund dafür scheint zu sein, dass das Spiel erst 2022 erscheint. Das behauptet zumindest eine anonyme Quelle, die jedoch von einigen als seriös angesehen wird.

Es wird gemunkelt, dass Zelda: Breath of the Wild 2 im nächsten Jahr zusammen mit der Nintendo Switch Pro veröffentlicht wird. Weitere Details dazu gibt es aber nicht.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir gehen ebenfalls davon aus, dass das Spiel erst 2022 veröffentlicht wird. Alles andere würde uns sehr überraschen.

Quelle: comicbook.com