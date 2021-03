Little Nightmares 2 wurde weltweit mittlerweile schon eine Millionen Mal verkauft

in

Bandai Namco Entertainment Europe hat verraten, dass das Spiel Little Nightmares 2 weltweit bereits eine Millionen Mal verkauft wurde.

Bandai Namco und Tarsier Studios haben Grund zur Freude, denn das Horror-Adventure Little Nightmares 2 ist ein voller Erfolg. So wurde kürzlich in einer offiziellen Pressemitteilung verraten, dass das Spiel schon jetzt eine Millionen Mal verkauft wurde.

Und das ist ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst am 11. Februar veröffentlicht wurde. Dazu heißt es: “Damit ist es der erste von Bandai Namco Entertainment Europe entwickelte Titel, dem dies in diesem Zeitraum gelungen ist. Dies bedeutet auch, dass das Little-Nightmares-Franchise nun mehr als fünf Millionen SpielerInnen erreicht hat – ein sehr wichtiger Meilenstein für dieses westlich geführte Franchise.”

Hier ein neuer Trailer zum SPiel mit Kritiken der Fachpresse:

Little Nightmares 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia sowie für PC erhältlich.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg. Gratulation!