Monster Hunter Rise: Seht euch hier den Launch-Trailer an

Capcom hat den Launch-Trailer zu Monster Hunter Rise veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Die Jagd hat begonnen! Monster Hunter Rise ist endlich für die Nintendo Switch erhältlich und aus diesem Grund hat Capcom nun auch den Launch-Trailer veröffentlicht.

Dieser zeigt viele neue Spielszenen und auch den Einsatz der neuen Seilkäfer. Die Seilkäfer erlauben es euch, die Spielwelt schnell zu durchqueren. Abgesehen davon lassen sie sich auch mit euren Waffen kombinieren.

Zum Spiel heißt es: “In Monster Hunter Rise debütieren Palamutes als neue Gefährten und die Seilkäfer-Mechanik sorgt für noch mehr Freiheit in den actiongeladenen Kämpfen. Die hundeartigen Palamutes stoßen zu den katzenartigen Serienlieblingen, den Palicos, hinzu und unterstützen Spieler*innen während der Jagd. Neben ihren beachtlichen kämpferischen Fähigkeiten, dienen Palamutes ihren Jäger*innen außerdem als Reittiere. So können flink davonlaufende Monster eingeholt und die Jagdgründe schnell durchquert werden. Seilkäfer hingegen erlauben Spieler*innen, sich während der Jagd in sämtliche Himmelsrichtungen zu bewegen. Sie können mit jedem der 14 einzigartigen Waffentypen zu ‘Seidenbinder-Angriffen’ kombiniert werden. Mit der neuen Wyvern-Ritt-Technik können Spieler*innen große Monster vorübergehend steuern.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Monster Hunter.

Übrigens: Ende April erscheint das erste kostenlose Update. Hier erwartet uns die Rückkehr des Chameleos, das Debüt vom Apex-Rathalos sowie weitere Monster.

Das Spiel erscheint im Frühjahr 2022 auch für den PC.

Das denken wir:

Monster Hunter Rise bietet viele coole Neuerungen, über die sich Fans der Reihe sicher freuen werden.